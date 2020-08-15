Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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Rizemiz hep 5 yıldızlı otellerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.

Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.

RİZE HAVALİMANI'NI 2022'DE AÇIYORUZ

Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. 18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, bahanelere sarılmadık, kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik.



TÜM COĞRAFYALARIN UMUDU...

Sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayanlar değil, artık tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir. Mazlum Filistin'in umudu Türkiye'dir.

Ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Gerek saha gerek masadaki gücümüz artık rakimlerimiz tarafından kabullenilmektedir. Türkiye başarı çıtasını daha yükseğe taşıyacaktır.

IMF'e 23 milyar dolar borcumuz vardı. Ve Mayıs 2013'te IMF'e olan bu borcu sıfırladık. CHP bize akıl veriyor; 'Ekonomide sıkıntıdasınız, IMF'den borç alın da, yola devam edin' Yahu o sizin işiniz. Sizin yükünüzü biz aldık, onları temizledik. Ne zaman Mayıs 2013'te. IMF'le işimiz yok. Kaldı ki onlar bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundum. Ben de arkadaşlara 'verin verin' dedim. Bugün borç alan yarın emir alır.

Paradan altı sıfırları biz attık. Tuvalete gidiş bile 1 milyonaydı. Başbakanlığım döneminde onları da attık. Paramızın değerini ve itibarını biz kazandırdık.