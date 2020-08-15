Bilal Erdoğan Ahlat’ta

Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesinde çalışmaları yerinde incelemek üzere Bilal Erdoğan ve bazı Bakan yardımcıları Ahlat'a geldi. Bilal Erdoğan beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Haydar Yıldız ile birlikte Ahlat'a geldi. Önce yapımı tamamlanan Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulunan heyeyet, daha sonra Selçuklu Mr-eydan Mezarlığı'na geçip buradaki mezar taşları hakkında Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kulaz'dan bilgi aldı. Bilal Erdoğan, "Kökenimizi ve geçmişimizin nerden geldiğini bilmezsek, nereye gideceğimizle ilgili sağlam kurgular yapamayız" dedi. Cuma namazını Ahlat'taki Ulu Camide kılan heyet, daha sonra Muş'un Malazgirt ilçesine geçti.