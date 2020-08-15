Emperyalistler birbirine düştü! Doğu Akdeniz yabancı gemi kaynıyor

Akdeniz'de şu an 10'u aşkın ülkeden 100 civarında gemi; seyir, tatbikat ve liman halinde bulunuyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun haklı davasını savunurken Levant adı verilen ve Suriye kıyılarını da içinde barındıran bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunması Akdeniz'e kıyısı olmayan ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin iştahını kabarttı. Emperyalist ülkeler Akdeniz'deki enerji denkleminde ağırlıklarını koyma peşinde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Oruç Reis'imize saldırmanın bedelini ağır ödersiniz" sözleriyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından vazgeçmeme kararlılığını teyit etti. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı dengeleri tam anlamıyla sil baştan kurdu. Bu hamle Türkiye'yi stratejik olarak üstün kıldı. Türkiye aynı zamanda Aralık 2019'da KKTC'ye İHA üssü de kurarak,bölgedeki varlığını pekiştirdi. İşte Türkiye'nin önemli hamleleri: Barbaros Hayreddin gemisi Doğu Akdeniz'e geçti (Nisan 2017)- Fatih gemisi, Kıbrıs'ın 60 kilometre batısına indi. (Mayıs 2018) - Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz'e indi.(Haziran 2019) - Libya ile MEB imzalandı. (Kasım 2019) - Oruç Reis için NAVTEX ilan edildi (Temmuz 2020)