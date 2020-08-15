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Sağlık Bakanı 'dan son dakika açıklaması

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla: "Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 09:27 Son Güncelleme: 15.8.2020 09:29 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

Bakan Koca: Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
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