Hainlere nokta operasyon

Hafta başında Irak'ın kuzeyinde örgütün tepe isimlerine SİHA'lı nokta operasyon düzenleyen TSK, dün de aynı bölgede F-16 destekli hava harekâtı düzenledi. Nokta operasyonda, içinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu araç hedef alınırken 4 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.11 Ağustos'ta öldürülen teröristlerden birinin de 500 bin lira ödülle gri listede aranan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu bildirildi. Teröristin, 8 Haziran 2020'de Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçinin şehit edildi- ği, 8'inin de yara- landığı bombalı saldırının da faili olduğu öğrenildi.Suriye kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde ise 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.Diğer taraftan örgüt adına İstanbul'da araç, ev ve ormanları kundaklamaya yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 12 şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Teröristlerin örgütün Suriye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi.