İletişim Başkanı Altun'dan Biden'e tepki: Dostça bir hatırlatma!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Biden'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, Erdoğan'a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini ifade eden skandal ifadeleri için açıklamada bulundu.

"DEMOKRASİYE ÖRTÜŞMÜYOR"

Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın ifadeleri Aralık ayında kullandığı ancak bugünlerde medyaya yansıdığını kaydederek "Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Altun, şöyle konuştu:

"GEREKEN TEPKİ DEMORKASİNİN GEREĞİDİR"

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

"ÜZÜCÜ AMA ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

DOSTÇA HATIRLATMA

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir.

Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!

Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video