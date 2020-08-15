Karantinadan kaçan 2 kişi Bolu'da yakalandı

Ankara'da karantinada olmaları gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Gölcük Tabiat Parkı girişinde gerçekleştirilen kontrolde, 2 kişinin Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 kişiyi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Öte yandan tabiat parkı içinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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