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Ölmeden 4 saat önce, can verdiği sahilin fotoğrafını hikayesinde paylaşmış

Muğla’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik Akyaka mahallesinde denize giren 3 kızdan birisi akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. 'nın (21) ölmeden 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instgram hesabındaki hikayesinde paylaştığı görüldü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.8.2020 22:46 Son Güncelleme: 15.8.2020 22:46 ABONE OL

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nin Akçapınar yönüne bakan sahilde denize giren Esmanur Kaya, Feyza Tamur ve Melike Kaya, yüzerken aniden çıkan dalga ve Kadın Azmağı'ndan gelen akıntıya kapıldı.

2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken, Melike Kaya gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından bölgede yapılan arama çalışmaları sonrası genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Melike Kaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaya'nın olaydan 4 saat önce instgram hesabından ilginç bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Kaya, can verdiği sahilin fotoğrafını hikayesinde paylaştı.

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Ölmeden 4 saat önce, can verdiği sahilin fotoğrafını hikayesinde paylaşmış
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