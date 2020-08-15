Ömer Çelik'ten Joe Biden'e sert tepki

A Haber yayınına bağlanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Joe Biden'ın "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik "Yabancı devletlerin, uygulayacağı hiçbir manipülasyon ve müdahale asla milletimiz tarafından kabul edilemez. Ülkemiz böyle bir müdahaleye açık değildir" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle konuştu:

ASLA KABUL EDİLEMEZ

"Bir kere herkesin şunu bilmesi gerekiyor. 15 Temmuz darbe girşiminde de gösterdik ki demokrasimiz konusunda son derece kıskanç bir milletiz. Demokrasimiz canımız pahasına korumaya kararlı bir milletiz. Her zaman milletimiz seçimlerde kendi kararını veriyor bu iradeye bu bilince bu olgunluğa sahibiz.Yabancı devletlerin yağacağı hiç bir müdahale asla milletimiz tarafından kabul edilemez. Ülkemiz böyle bir müdahaleye açık değildir.

TEKNİK ANLAMDA BİR DARBE TANIMI

İster seçimle gelsin ister seçimle gelmesin hoşlarına gittiklerinden yana oluyorlar hoşlarına gitmedikleri isterse seçimle gelsin ondan yana olmuyorlar. Bu söylemin demokrat parti tarafından gelmesi Amerikan politik değerlerinin geldiği yer açısından yüzleşilmesi gerekeni bir durum. Kurduğu cümlelerin teknik anlamda siyasi anlamda bir darbe tanımı yaptığının farkına varmıyor . Cümleleri bittikten sonra farkına varıyor. Bir siyaset adamı olarka bu duruma düşmek gerçekten sıkıntılı bir durum. Bütün Kürt vatandaşlarımıza ve Kürtlere hakaret ediyor. "

İşte Çelik'in tüm açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video