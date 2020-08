Rüşveti ifşa etti dayak yedi

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde 13 daireyi Beylikdüzü Belediyesi'ne rüşvet olarak verildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan işadamı U.G., Büyükçekmece'de önceki gün 13 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. SABAH'ın "Noter Onaylı Rüşvet Protokolü" başlıklı haberinin ardından yaşanan olay nedeniyle U.G. Büyükçekmece Savcılığı'na tehdit, hakaret ve yaralama suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Saldırının Ali ve Zafer Gül'ün yönlendirmesiyle gerçekleştiğini iddia eden U.G. "Kardeşimle haber gönderdiler. 'Ayağını denk alsın, sonuçları ağır olacak' diye tehdit mesajları... Önceki gün mahkemenin istediği bazı bilgilerle ilgili söz konusu inşaata gittim. İnşaattan ayrılırken bir minibüsün içinden 13 kişi çıkıp demir çubuklarla, taşlarla saldırdı. Savcılıktan koruma talebinde bulundum. Çocuklarımla, ailemle tehdit ediyorlar" dedi. Saldırı görüntülerine SABAH ulaştı. İşte detaylar:U.G. sahibi olduğu arazi üzerine kat karşılığı 850 dairenin yapıldığı 11'inci Mahalle projesindeki 13 daireyi, İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'ne rüşvet olarak verdikleri iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.Beylikdüzü'nde 850 dairenin yapıldığı arazinin sahibi olan U.G. savcılığa verdiği ifadede "İnşaat 2015 yılında başladı. Şu anda bitmek üzere. Bu inşaatın başlama aşamasında benim sözleşme imzaladığım şirket yetkililerini imar proje tasdiki ve inşaatın imalat sürecinde belediye ile anlaşarak 13 daireyi rüşvet olarak verilmesini kararlaştırdıklarını öğrendim. Daireler benim adıma olduğu için benden bu daireleri belediye adına Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat A.Ş.'ye devir etmem için şirket yetkilileri benden talepte bulundu. Bende bu daireleri Gaziosmanpaşa 11'inci Noterliği'nde devrettim. Bütün yaşanan olaylar belgeleri ile dilekçede ayrıntılı olarak anlattım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bu şekilde adliyenize müracaat etmek istedim" demiş ve şu anda Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık, Asoy İnşaat Sahibi Adem Soytekin ve Gül İnşaat yetkilileri Ali Gül ile Zafer Gül hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.U.G. "Savcılık şikâyetimden sonra olayın gazetenizde yer almasıyla bana dolaylı yollardan ve kardeşim üzerinden haber gönderip 'Şikayetini geri çek. Gazetede çıkan haberi de tekzip et' tehdidinde bulundular. Haksızlığa uğradım. Beni dolandıranların yanına bunu bırakmam. İstanbul'un göbeğinde beni ve ailemi tehdit ediyorlar. Devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.Rüşvetinnoter huzurunda protokole bağlanmasıyla ilgili belgelerle birlikte savcılığa başvuran U.G. önceki gün şikâyetçi olduğu Ali Gül ve Zafer Gül'ün yönlendirmesiyle kendisine saldıranlarla ilgili yaptığı suç duyurusunda avukatı aracılığıyla şunları beyan etti: Şüphelilerin yaptığı tehdit ve hakaret içerikli eylemlere müvekkil büyük bir korku duygusuna kapılmış, her an tedirgin bir şekilde yaşamaktadır. Müştekinin ve ailesinin can güvenliği, huzuru ve itibarı zedelenmekte olup, tehdit ve lakaret eden bu şahısların tespit edilerek haklarında kamu davası açılmasını, yakın koruma tesis edilmesi ve saldırıyı yapanlar ve yönlendirenlerin tutuklanmasını talep ediyoruz."