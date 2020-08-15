Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan yeni mesaj! Bir gün mutlaka son olacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan corona virüs salgınına yönelik flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal hayatta kontrollü yaşam vurgusu yaparken, "COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." dedi.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.
DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020