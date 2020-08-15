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Son dakika: Bakan 'dan yeni mesaj! Bir gün mutlaka son olacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı salgını ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca salgının bir gün mutlaka son bulacağını belirterek, "İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19’la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 16:16 Son Güncelleme: 15.8.2020 16:19 ABONE OL
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan yeni mesaj! Bir gün mutlaka son olacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan corona virüs salgınına yönelik flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal hayatta kontrollü yaşam vurgusu yaparken, "COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." dedi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.

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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan yeni mesaj! Bir gün mutlaka son olacak
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