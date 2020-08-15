Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan yeni mesaj! Bir gün mutlaka son olacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan corona virüs salgınına yönelik flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal hayatta kontrollü yaşam vurgusu yaparken, "COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." dedi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun.