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Son dakika: Bakan Koca'dan korona uyarısı

'un tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:13 ABONE OL

Bakan Koca: Ağustos'un tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli.



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Son dakika: Bakan Koca'dan korona uyarısı
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