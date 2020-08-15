SON DAKİKA! Davetiye dağıtırlarken acı haber gelmişti! Cenazede kahreden anlar: Evlat bana hakkını helal et...

Bildiğim kadarıyla yabancı plakalı bir kadın sürücü yolda aniden duruyor. Rahmetli Kutay da kendini kurtaramıyor. Yola savrulduğu söylendi. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri böyle. Görgü tanıkları olayın yanlış olduğunu karakola kadar giderek bunu düzelttiklerine dair duyum aldık. Doğru veya yanlış bunu bilmiyorum. Maalesef iki genci kötü bir kazada kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Çok feci bir ölüm. Nikah şahidi olacakken ölümlerine şahit oldum. Düğün davetiyesi dağıtıyorduk. Beraber dağıttık" diye konuştu.