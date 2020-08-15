Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Arananlar listesindeki o terörist öldürüldü...

: duyurdu: Arananlar listesindeki o terörist öldürüldü...

haberi: , 13 Ağustos'ta Birlis kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; öldürülen 3 terörist arasında Gri Liste'de aranan da yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 12:44 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Arananlar listesindeki o terörist öldürüldü...

Son dakika haberine göre; 13 Ağustos Perşembe günü Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi.

HDP görünümlü PKK! HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar Son dakika | MSB duyurdu: O teröristler gözaltına alındı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Arananlar listesindeki o terörist öldürüldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA