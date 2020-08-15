Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Arananlar listesindeki o terörist öldürüldü...

Son dakika haberine göre; 13 Ağustos Perşembe günü Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi.HDP görünümlü PKK! HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar Son dakika | MSB duyurdu: O teröristler gözaltına alındı