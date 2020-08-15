Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi, 1413 yeni vaka tespit edildi. Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 369'a, vaka sayısı da 297 bin 315'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının 264 bin 487'ye ulaştığını açıkladı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi! 'Kimsenin şüphesi olmasın'

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü sıyırıp dans etmeye başladı! Chloe Loughnan'ın bikinili dans şovu sosyal medyayı salladı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Zırhlı birliklerden gövde gösterisi...