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'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişi öldü

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak 3 bin 369'a yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 17:29 ABONE OL
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi, 1413 yeni vaka tespit edildi. Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 369'a, vaka sayısı da 297 bin 315'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının 264 bin 487'ye ulaştığını açıkladı.

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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişi öldü
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