Trabzon'un Of ilçesindeki heyelanda hayatını kaybetti! Son anlarını böyle kaydetmiş

HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI



Yağışın etkisini yitirdiği Of ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Pek çok tarım arazisi ve bazı ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın boyutu, havadan da görüntülendi. İlçede kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye, DSİ ve Karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.