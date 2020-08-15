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Büyük Millet Meclisi Başkanı 'tan 'ne sert tepki

Meclis Başkanı 'nin (BAE) ile normalleşme anlaşmasına sert tepki gösterdi. Şentop, "’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden davasına açıkça ihanet ediyor." dedi.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 13:26 Son Güncelleme: 15.8.2020 13:34 ABONE OL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Şentop, " Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye'den rahatsız olması tabiidir." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DAVASINA İHANET

Şentop açıklamasında, "Türkiye'yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye'den rahatsız olması tabiidir." dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki
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