Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Oruç Reis'e yönelik saldırı girişimiyle ilgili "Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Bu noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Yunanistan'ın aklıselim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır. AB'nin de Yunanistan'ı şımartmak yerine, koşulsuz destek vermek yerine aklıselim düşünmeye davet etmesi gerekiyor" dedi.Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmaya yönelik adımlardan kaçınması gerektiğini belirterek, "Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar. Bu tür adımların Türkiye üzerinde bir etkisinin olmaz" diye konuştu.Çavuşoğlu bir başka soru üzerine ise "Türkiye Suriye ve Irak'ta 4 bine yakın DEAŞ'ylı teröristi etkisiz hale getirirken iyi, ama PKK ile mücadele ederken kötü. Bir tehdit olduğunda grek Irak'ın kuzeyinde gerekse Suriye'de bu tehditle mücadeye ederiz" dedi.