Yunanistan’ın zulmü Türkiye’nin hoşgörüsü

Yunanistan, altında imzası olduğu Lozan Anlaşması'nın aksine Batı Trakya Türklerine zulümde dur-durak tanımıyor. Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait okulları kapatıyor, dini özgürlüklerini kısıtlıyor. 1960'larda 330 olan Türk azınlık okulu sayısını türlü bahanelerle 115'e düşüren Yunanistan, Osmanlı yadigarı 2 binden fazla camiyi ya yıktı, ya kapısına kilit vurdu, ya da AVM ve kafeteryaya çevirerek amacı dışında kullanıma açtı. Başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye cenaze namazı kıldırdığı için hapis cezası verecek kadar insan haklarından uzaklaştı. SABAH'a konuşan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Hüseyin şunları söyledi: "Yunanistan'da bulunan Türk azınlık okullarında fiziki imkânsızlıklar mevcut, öğretmen eksikliği oluşturarak eğitim kalitesini düşürdüler. Yunanistan'da anaokulu eğitimi veren bir Türk okulu mevcut değil. Müslüman çocuklar güne haç çıkartarak başlamak zorunda. Soykırım uyguluyor dense yeri."Türkiye'de ise çok sayıda Rum okulu mevcut. İstanbul'da yaşayan 3 bin civarında Rum Cemaati üyesi için sadece İstanbul'da 20 Rum Ortodoks kilisesi mevcut.Türkiye, 2010'da Rumlarının en önemli hac yeri olan Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos'un yönettiği ayinde binlerce Ortodoks misafirini ağırladı. 2015'ten restarasyona alınınan Sümela ayinler için tekrar hazır hale getirildi. Bugün gerçekleştirilecek ayine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Rum Patrikhanesi'nden din görevlileri katılırken, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ise Kovid- 19 nedeniyle katılamayacak. Yabancı ziyaretçilerle toplam 150 kişinin ayine katılacak.