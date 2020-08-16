19 yılda yaptıklarımız say say bitmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Gece-gündüz çalışıyoruz. Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'Çay Çarşısı Projesi' ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Rize'de 2019'da alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Hemşehrilerimizin taşkınlardan korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Halen 21 tesiste inşa çalışması sürüyor. Yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar, AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin Rize'deki yansımalarıdır.Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz.Fındık için son 8 yılda 40.4 milyon TL alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatları da oldukça tatminkar. Bu yıl sonuna kadar Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz.