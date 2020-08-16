AK Parti'den Joe Biden'in skandal sözlerine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Joe Biden'in skandal sözlerine sosuyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik; Biden "Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız" derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki "darbe" seçim, "seçim" de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. " dedi

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Biden "Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız" derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki "darbe" seçim, "seçim" de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz.

Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video

Ömer Çelik'ten Joe Biden'e sert tepki

Son dakika: Joe Biden'ın küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki! "Saf bir cehalet"