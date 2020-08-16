Dominik’te Türkiye-ABD zirvesi

Dominik Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın yemin törenine katılmak için ülkeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar savunacağı konusundaki kararlılığını anlatacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile yapıcı diyalog mekanizması geliştirmek yerine, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüştüğü Pompeo'ya asılsız ithamlarla ülkemizi şikayet etmişti.