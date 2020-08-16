Galata’da çimentolu bölümler yıkıldı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasında çimentolu bölümlerin yıkıldığını açıkladı. Ersoy, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:Galata Kulesi, İstanbul'un en önemli sembollerindendir. UNESCO Dünya Kültür Mirası, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır. Mülkiyeti, geçtiğimiz Mayıs ayında İBB'den; ait olduğu vakfa yani Kule-i Zemin Vakfı'na geçti.Daha sonra, yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan Galata Kulesi için; titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturuldu. Tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladık. Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir.Yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de çok rahatsız etmiştir ve yüklenici firma uyarılmıştır.