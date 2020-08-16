Gaziantep'te terör propagandasına 3 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.K., H.Ş. ve A.K. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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