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'te terör propagandasına 3 tutuklama

'te, terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlar ile yakalandı. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 11:55 Son Güncelleme: 16.8.2020 11:58 ABONE OL
Gaziantep'te terör propagandasına 3 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.K., H.Ş. ve A.K. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te terör propagandasına 3 tutuklama
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