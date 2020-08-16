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Çayı’na giren iki çocuk suda kayboldu

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
KARS'IN Cumhuriyet köyünde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kars Çayı'na giren Ömercan D. (16) ve Ozan G. (14) akıntıya kapılarak suda kayboldu. Ömercan D. ve Ozan G.'nin kaybolduğunu gören arkadaşları durumu AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iki çocuğun bulunması arama ve kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan olay yerine gelen iki çocuğun aileleri sinir krizi geçirdi. Kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktada botla yaptıkları arama çalışmalarına hava kararınca ara verdi.
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Kars Çayı’na giren iki çocuk suda kayboldu
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