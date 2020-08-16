Kars Çayı’na giren iki çocuk suda kayboldu

KARS'IN Cumhuriyet köyünde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kars Çayı'na giren Ömercan D. (16) ve Ozan G. (14) akıntıya kapılarak suda kayboldu. Ömercan D. ve Ozan G.'nin kaybolduğunu gören arkadaşları durumu AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iki çocuğun bulunması arama ve kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan olay yerine gelen iki çocuğun aileleri sinir krizi geçirdi. Kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktada botla yaptıkları arama çalışmalarına hava kararınca ara verdi.