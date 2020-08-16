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Mauritius’ta çevre felaketi büyüdü: Karaya oturan tanker ikiye bölündü

MV Wakashio adlı tankerinin Mauritius Adaları’nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü.

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 12:36 Son Güncelleme: 16.8.2020 13:01 ABONE OL
Mauritius’ta çevre felaketi büyüdü: Karaya oturan tanker ikiye bölündü

Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius'da 25 Temmuz'da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti.

MAURİTİUS HÜKÜMETİ TAZMİNAT TALEP EDECEK
Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu. Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi. Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı.

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Mauritius’ta çevre felaketi büyüdü: Karaya oturan tanker ikiye bölündü
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