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'den uçağı açıklaması

'den yapılan açıklamada " meydanından kalkış yapan uçağı, Müşterek Harekat görevlerini icra ederek yeniden Konya meydanına indi" denildi

İHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 16:36 Son Güncelleme: 16.8.2020 16:39 ABONE OL
MSB'den NATO uçağı açıklaması

Konya meydanından kalkış yapan NATO uçağı, Müşterek Harekat görevlerini icra ederek yeniden Konya meydanına indi.

"MÜŞTEREK GÖREVLERİ İCRA ETTİ"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya meydanından kalkış yapan NATO AWACS uçağı, Uyarlanmış Güvence Tedbirleri TAM (Tailored Assurance Measures) ve Müşterek Harekât görevlerini icra ederek Konya meydanına iniş yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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MSB'den NATO uçağı açıklaması
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