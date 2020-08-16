MSB'den NATO uçağı açıklaması

Konya meydanından kalkış yapan NATO uçağı, Müşterek Harekat görevlerini icra ederek yeniden Konya meydanına indi.

"MÜŞTEREK GÖREVLERİ İCRA ETTİ"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya meydanından kalkış yapan NATO AWACS uçağı, Uyarlanmış Güvence Tedbirleri TAM (Tailored Assurance Measures) ve Müşterek Harekât görevlerini icra ederek Konya meydanına iniş yaptı" ifadeleri kullanıldı.