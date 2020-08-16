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Pençe harekatında flaş gelişme: Füze ve roketatarlar yakalandı

Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 14:47 Son Güncelleme: 16.8.2020 15:00 ABONE OL
Pençe harekatında flaş gelişme: Füze ve roketatarlar yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı.

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Pençe harekatında flaş gelişme: Füze ve roketatarlar yakalandı
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