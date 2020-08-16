Pençe harekatında flaş gelişme: Füze ve roketatarlar yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı.