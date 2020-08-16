PJAK’lı 7 terörist SİHA ile vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Süleymaniye kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'nın İran uzantısı olan PJAK'lı 7 örgüt mensubu öldürüldü. 7 Ağustos günü İran'ın Süleymaniye bölgesindeki Şarbajer'e bağlı Baluse dağında bir grup teröristtin araçla Irak sınırına doğru hareket halinde olduğu belirlendi. MİT bölgenin koordinatlarını TSK'ya bildirdi. Van'daki üsden kalkan ve Roketsan'ın geliştirdiği 2'şer mini akıllı mühimmat yüklü 2 adet SİHA, teröristlerin olduğu aracı tam isabetle vurdu. Araçta bulunan 6'sı kadın 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin PKK'nın İran uzantısı olan PJAK'lı teröristler olduğu örgüt kaynakları tarafından da doğrulandı.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, "Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 143 oldu" denildi.