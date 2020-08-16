Selin vurduğu Of’ta yaralar sarılıyor

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Of ilçesinde şiddetli yağışta aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) hayatını kaybederken, risk altındaki 3 evdeki 20 kişi de tahliye edildi. İlçeye bağlı Sefaköy, Yemişalan, Ballıca ve Sugeldi mahallelerinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi de heyelandan etkilendi. Yamaçtan gelen heyelanın taşıdığı toprak yığınının dolduğu tesis alanında maddi hasar oluştu. Tesiste işçilerin yetiştirdiği 50'ye yakın tavuk da telef oldu. Bölgede pek çok tarım arazisi balçığa gömülürken, temizlik ve hasar tespit çalışması başlatılan ilçede hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Sel sırasında pek çok tarım arazisi ile bazı ev ve iş yerlerinde oluşan hasar havadan da görüntülendi. İlçede kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için belediye, DSİ ve Karayolları ekipleri de çalışma yürütüyor.İÇİŞLERİBakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu,Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu sel ve heyelanın zarar verdiği ilçede incelemelerde bulunmuş ve yetkilileden bilgi almıştı.