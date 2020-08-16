Son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısına ulaşıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 67 bin 214 test yapıldı, bin 256 tanı konuldu, 21 kişi vefat etti ve 992 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 248 bin 117'ye, vefat sayısı 5 bin 955'e, iyileşen hasta sayısı da 229 bin 972'ye yükseldi. Hastalarda zatürree oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı da 668 oldu. Bakan Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor" ifadelerini kullandı. ANKARA