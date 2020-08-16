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Son dakika! duyurdu: 8 terörist yakalandı

Son dakika gelişmesi... : Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 /’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 15:56 Son Güncelleme: 16.8.2020 16:03 ABONE OL
Son dakika! MSB duyurdu: 8 terörist yakalandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, 8 teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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Son dakika! MSB duyurdu: 8 terörist yakalandı
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