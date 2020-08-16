Tunç Soyer’in sözlerine tepki

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, AK Parti grubunu salondan atmakla tehdit etti. Soyer'in sarf ettiği "Bazılarına demokrasi bol geliyor" sözü, büyük tepki çekti. Sosyal medyada da tepki toplayan Soyer'e, bir eleştiri de siyasi parti temsilcilerinden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Eleştirilerimiz noktasında, bizleri susturmaya çalışan Tunç Soyer'in tavrına karşı, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, karşı duruş sergiledik. Başkan Soyer'in, dışarı atacağı tehditvari konuşmalarını duyunca, biz aslında meclisi değil, meclisi yönetemeyen Tunç Soyer'i protesto etmek amacıyla, salondan ayrıldık. Biz çıktıktan sonra duyduk ki, arkamızdan, 'Demokrasi bazılarına bol geliyor' ifade kullanımı var. Soyer'in hiç kimseye demokrasi ölçüsü biçecek biri olmadığını söyleyebiliriz. Soyer'in, eleştiriye tahammülü olmayan, şehir yönetiminde ciddi zaafları olan, demokrasi anlayışının da ne boyutta olduğunu çok net bir şekilde gördük" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup sözcüsü Hakan Yıldız ise, "Bizden önce konuşan CHP'li üyeler bizi eleştirdi. Ben de eleştirilere cevap veriyordum. Daha 5. dakikada 'Toparlayın' diye uyarıda bulundu. Bizleri dışarı atmakla tehdit etti. Bizlere demokrasi bol gelmiyor da, Tunç Soyer'e Büyükşehir Başkanlığı 3 beden büyük gelmiştir" diye konuştu. MHP'nin Büyükşehir Belediyesi Grup başkanvekili Selahattin Şahin de Soyer'in sözlerini doğru bulmadığını ifade ederek, "Bu tür çıkışları hoş değil" diye konuştu.