Yürüyüşümüze yalan ve iftirayla takoz olanlara göz yummayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören Alanı'nda toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eserin toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasınını satırbaşları;Milletimiz hizmete, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan ve iftirayla milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede çıkmakta. Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke-millet aşkı olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini gösterecek. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Bir yerde sorun varsa, çözüm aramak boynumuzun borcudur. Türkiye'nin nice meselelerini çözmüş, nice reformlarını hayata geçirmiş bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz.Ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında üniversite ve şehrimize hizmetleri geçmiş bir ilim adamıydı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı sert dille uyararak "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" dedi. Rize'de partisinin il teşkilatıyla yemek programında konuşan Erdoğan şunları söyledi;Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz. Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız.Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız. (Doğu Akdeniz) Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak.