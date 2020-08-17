Bakan Soylu ve Kurum deprem simülatörüne girdi

Çünkü orada yapılabilecek bir doğru hareket, doğru adım belki de bir yangını engelleyecek, bir doğalgaz sızmasını engelleyecek. Kapattığınız bir şalter belki de bütün apartmanın yanmasını engelleyecek. Bunların her birisi önemli çünkü depremin sadece oluş anı yok. Depremdeki en temel problemlerden bir tanesi sonrası ve yangınlar. Bütün bunlar hepimiz için alınması gereken tedbirler.



Bütün milletimize şunu söylemek istiyorum; biz bir deprem bölgesindeyiz, biz bir sel bölgesindeyiz, biz bir afet bölgesindeyiz, biz bir heyelan bölgesindeyiz. Evet ülkemizin her tarafına çeşitli şekillerde yansımış bu tür afet türleri ama yapmamız gereken çok açık. Burada eğitimimizle, aile içi eğitimlerle bunu tamamen birleştirmeliyiz.



