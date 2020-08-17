Biden’a hak ettiği cevabı millet verir

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Demokrat aday Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeleri, kuracağı kirli siyasi tezgahı da gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidara geleceğiz" açıklamasının sırrı, Biden'ın sözleriyle deşifre oldu. Joe Biden'in açıklamalarına tepkiler de büyüyor:Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir. Bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir. Sayın Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır. Demokrasiye inanan hiç kimse, böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız ve karşılıksız bırakmayacaktır. Türk milleti onuruna, iradesine, şerefine, istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Türkiye'nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Dış mihrak tanımlamasının hayali değil, hakiki ve sahici bir tespit olduğu somut şekilde tevsik ve teyit edilmiştir. Müttefik kisvesine bürünmüş muhasım odakların kimliği ve yüz hatları açığa çıkmıştır. Evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak süratte tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri, tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir. Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır.Biden'lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz'da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir.Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada da masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez.Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz.Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz."Biden'ın Türkiye analizi katıksızcehalet, kibir ve ikiyüzlülüğedayanıyor. Türkiye'ye emir vermegünleri geride kaldı ama halabunu deneyebileceğinizidüşünüyorsanız, buyurun.Bedelini ödersiniz."36 yıl aralıksız Senatörlük yapan ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, bu süre içinde Türkiye karşıtı söylemleri ile dikkati çekti. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini, Rum-Yunan zulmünden koruma politikasının karşısında olan Biden, 1987'de ABD'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması için kanun taslağı hazırlayarak Kongre'ye sunacak kadar ileri gitmişti.Biden, 1999'da ise yine Kıbrıs'ı bahane ederek Türkiye'ye yönelik 5 milyar dolarlık yardım paketinin serbest bırakılmasını Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak veto etmişti. Biden, binlerce Türk'ün Ermeni çeteciler tarafından katledildiği 1915 olayları ile ilgili olarak da Ermenilerin "soykırım" yalanının yanında yer alan bir isim. Biden'in vaatleri arasında 1915 olaylarının ABD tarafından "Ermeni soykırımı" olarak tanınması da bulunuyor.Biden 2014'te terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek Türkiye'ye iftira atmaya kalkınca Başkan Erdoğan'ın sert tepkisi ile karşılaştı. Bunun üzerine Biden, Erdoğan'ı arayarak özür diledi. Biden'ın ikinci özrü de 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin ardından geldi. Darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye'ye yaptığı ziyarette Biden, "Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan'ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan), halkınıza büyük hayranlık duyuyoruz ve bu zorluklara göğüs germe biçiminize hayranlık duyuyoruz" demişti. Joe Biden'ın 2015'de de Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye, "İkimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir" dediği öne sürülmüştü.