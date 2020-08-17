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şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan şüphelisi ile onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.

AA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:11 ABONE OL
DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi M.A'nın cep telefonunda inceleme yaptı.

Zanlının telefonunda maskeli olarak mühimmatla çalışma yaparken fotoğrafları bulundu.

Çok sayıda fişek, kablo ve düzenek görülen fotoğrafın, şüphelinin bomba hazırlamaya çalışırken çekildiği iddia edildi.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturmada, kamera kayıtlarından M.A. isimli şüpheliye ulaşılmış, evine düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti. M.A ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 kişi yakalanmıştı.

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DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi
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