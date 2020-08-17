Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emirgan’daki yangında sır perdesi çözüldü. Yangının perde arkasından işaret fişeği çıktı

Emirgan’daki yangında sır perdesi çözüldü. Yangının perde arkasından işaret fişeği çıktı

’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Emirgan’da Yat Limanı’na 100 metre uzaklıkta bulunan ağaçlık alanda çıkan yangının atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. İşaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 17.8.2020 21:02 Son Güncelleme: 17.8.2020 21:15 ABONE OL
Emirgan’daki yangında sır perdesi çözüldü. Yangının perde arkasından işaret fişeği çıktı

Olay, 16 Ağustos Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde meydana geldi. Emirgan Mahallesi'ndeki Yat Limanı'na 100 metre uzaklıkta bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açarak geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Emirgan’daki yangında işaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı | Video

Kamera görüntüleri hemen incelemeye alındı. Yangının, çevreden atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyen kişinin açık kimliği belirlendi. Vahap Ç. isimli şüpheli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

Son dakika: Emirgan Korusu'nda yangın Galata Kulesi “İstanbul’un Eyfeli” olacak!..

ARKADAŞINA GÖNDER
Emirgan’daki yangında sır perdesi çözüldü. Yangının perde arkasından işaret fişeği çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA