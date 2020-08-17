İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Afet riskini azaltmak, önümüzdeki süreçte en çok ağırlık vereceğimiz konu olacaktır. Şu anda 6 vilayette arkadaşlarımız çalışmalarını hemen hemen tamamladılar. Kahramanmaraş'ta da Afet Riskini Azaltma Planı üzerinden, Allah nasip ederse çarşamba günü hep beraber bir daha geçmiş olacağız."

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 21. YILI

Bugün 18 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Tüm yurtta yaşanan acıyla ilgili anma ve bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştiriliyor.