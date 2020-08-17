İstanbul'da 1. derece acil ulaşım yolları araç işgaline yenilmiş durumda!

Merkez üssü Gölcük olan, 17 Ağustos 1999'daki 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'un birçok ilçesindeki 562 cadde ve sokak '1.Derece Acil Ulaşım Yolu' ilan edildi. Acil ulaşım yolu olarak belirlenen noktalar, uyarıcı tabelalar da konulmasına rağmen bazı sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor. İstanbul'da acil ulaşım yolu olarak ayrılan birçok noktadan biri olan Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki '1. Derece Acil Ulaşım Yolu' da duyarsız ya da dikkatsiz sürücüler tarafından park alanına dönüştürülmüş durumda.