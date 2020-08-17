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'da 1. derece acil ulaşım yolları araç işgaline yenilmiş durumda!

'da, birçok ilçe ve semtte doğal afet ve olağanüstü acil durumlar için ayrılmış olan '1. Derece Acil Ulaşım Yolu' araç işgali altında. 24 saat boş olması gereken yollar, araçlarını park eden sürücüler yüzünden adeta otoparka dönüşmüş durumda. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) da attığı SMS ile Marmara Depremi'ni hatırlatarak, "Bugün 17 Ağustos, hatırlatıyoruz! Afet anında yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçla yola çıkılmamalıdır" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 12:32 Son Güncelleme: 17.8.2020 12:37 ABONE OL
İstanbul'da 1. derece acil ulaşım yolları araç işgaline yenilmiş durumda!

Merkez üssü Gölcük olan, 17 Ağustos 1999'daki 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'un birçok ilçesindeki 562 cadde ve sokak '1.Derece Acil Ulaşım Yolu' ilan edildi. Acil ulaşım yolu olarak belirlenen noktalar, uyarıcı tabelalar da konulmasına rağmen bazı sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor. İstanbul'da acil ulaşım yolu olarak ayrılan birçok noktadan biri olan Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi'ndeki '1. Derece Acil Ulaşım Yolu' da duyarsız ya da dikkatsiz sürücüler tarafından park alanına dönüştürülmüş durumda.

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İstanbul'da 1. derece acil ulaşım yolları araç işgaline yenilmiş durumda!
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