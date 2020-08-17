İşte Doğu Akdeniz fatihleri Kemalreis ve Bandırma!

Milli savunma Bakanlığı, Twitter hesabında Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemimizi koruyan ve iki gün önce saldırı girişiminde bulunan Yunan fırkateynini geri püskürten TCG KEMALREİS'in BARBAROS HAYRETTİN PAŞA gemisine refakat ederkenki görüntülerini paylaştı. Mesajda "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir" denildi. 3 saat sonra atılan bir başka tweet'te de TCG KEMALREİS fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG BANDIRMA korvetinin de Doğu Akdeniz'de görevde olduğu belirtildi.Oruç Reis'e saldırı girişiminde bulunan Limmos isimli Yunan firkateyni TCG KEMALREİS gemimiz tarafından engellenmiş, ön kısmından aldığı hasarla limana çekilmek zorunda kalmıştı. Kemal Reis şimdi de bölgedeki diğer gemimiz BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'yı koruyor.