Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında da incelemelerde bulundu. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de Erdoğan tarafından atılan havalimanı için, 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusu devam ediyor. Çalışmalarda 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı inşaatta, pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 km mesafede olan Kanlımezra ve 7 km uzaklıkta bulunan Tektaş'taki ocaklardan taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. Yüzde 70'i tamamlanan havalimanının, yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması bekleniyor. Havalimanının kontrol kulesinin ise çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı. Giresun-Ordu Havalimanı'nın ardından deniz dolgu inşa edilen 2. havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nın 2022'de tamamlanması bekleniyor.HEKTAR PROJE ALANIMİLYON 400 METREKARE DENİZ DOLGUSUMİLYAR 78 MİLYON LİRA ALTYAPI MALİYETİIŞ MAKINASIHAFRIYAT KAMYONU