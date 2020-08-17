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: Bursa'da dev yangın! Korku dolu bekleyiş: Villalara ilerliyor...

haberine göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın kontrol altına alınamazken, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:04 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:14 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da dev yangın! Korku dolu bekleyiş: Villalara ilerliyor...

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevlerin villalara doğru ilerlediği öğrenildi.

Son dakika: Bursa'da dev yangın! Korku dolu bekleyiş: Villalara ilerliyor...

Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Son dakika: Bursa'da dev yangın! Korku dolu bekleyiş: Villalara ilerliyor...

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Bursa'da dev yangın! Korku dolu bekleyiş: Villalara ilerliyor...

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.

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Son dakika: Bursa'da dev yangın! Korku dolu bekleyiş: Villalara ilerliyor...
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