Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile İdlib'de icra edilen ortak devriyeye ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin saldırı gerçekleştirdiği, bölgenin ateş altına alındığı bildirildi.
İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2020
Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir
MSB'DEN İDLİB AÇIKLAMASI
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.