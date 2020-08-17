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: MSB'den açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

: 'ndan ile icra edilen ortak devriyeye ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin bir saldırı gerçekleştirdiği, bir zırhlı aracın hafif hasar aldığı bildirildi. Bölgede operasyon başladı, terör unsurları ateş altına alındı.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:06 Son Güncelleme: 17.8.2020 14:17 ABONE OL
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile İdlib'de icra edilen ortak devriyeye ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin saldırı gerçekleştirdiği, bölgenin ateş altına alındığı bildirildi.

MSB'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.

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Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...
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