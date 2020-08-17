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’nin şehitleri törenle anıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Tunceli’nin şehitleri törenle anıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde 1993-1997 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından katledilen 6'sı sivil 2'si korucu 8 şehit törenle anıldı. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bakın 6 masum canımız PKK terör örgütüne mensup hainlerce şehit edildi. Yine 2 kahramanımız vatanı için, bayrağı için, toprağı için, imanı için mücadele verirken, bu hainlerce şehit edildi. Bunlar bu milletin evladı olamazlar. Bunlar hainlikleriyle cehennemi boylayacaklar. Bu kararlı mücadeleden bu millet vazgeçmeyecek. Şahadet bizim yolumuz. Kahramanlarımızın yolunda yürümeye devam ediyoruz" dedi.
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Tunceli’nin şehitleri törenle anıldı
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