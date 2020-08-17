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'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar A Haber'de: Kapımız da soframız da dosta düşmana açık

Bir sosyal deney projesi kapsamında youtuber gençlerin kendilerinden yardım istediği Diyarbakırlı çocukların göğüs kabartan gönlü bol tavrı tüm 'nin gündemine oturmuştu. O gençlere A Haber ulaştı ve duygularını sordu... Bu toprakların mayasını en doğal haliyle gösteren çocuklar kendilerine uzatılan mikrofona "Biz büyüklerimizden gördüğümüzü yaptık. Kapımız da soframız da dosta düşmana açıktır" dedi...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:29 Son Güncelleme: 17.8.2020 13:33 ABONE OL
Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar A Haber'de: Kapımız da soframız da dosta düşmana açık

Youtuber gençlerin Bir sosyal deney projesi kapsamında kendilerinden yardım istediği Diyarbakırlı çocukların göğüs kabartan gönlü bol tavrı tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O gençlere A Haber ulaştı ve duygularını sordu... Bu toprakların mayasını en doğal haliyle gösteren çocuklar kendilerine uzatılan mikrofona "Biz büyüklerimizden gördüğümüzü yaptık. Kapımız da soframız da dosta düşmana açıktır" dedi...

İşte o gençler;

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Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar A Haber'de: Kapımız da soframız da dosta düşmana açık
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