Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar A Haber'de: Kapımız da soframız da dosta düşmana açık

Youtuber gençlerin Bir sosyal deney projesi kapsamında kendilerinden yardım istediği Diyarbakırlı çocukların göğüs kabartan gönlü bol tavrı tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O gençlere A Haber ulaştı ve duygularını sordu... Bu toprakların mayasını en doğal haliyle gösteren çocuklar kendilerine uzatılan mikrofona "Biz büyüklerimizden gördüğümüzü yaptık. Kapımız da soframız da dosta düşmana açıktır" dedi...

İşte o gençler;

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video