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’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu

'ın Çaldıran ilçesi kırsalında 'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:40 Son Güncelleme: 17.8.2020 14:46 ABONE OL
Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyem Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu. Vali Bilmez, acı haberi sosyal medya hesabından duyururken "16.08.2020 günü saat 21.30 sıralarında, ilimiz Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Güvenlik Korucumuz Haki Taş şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" cümlelerine yer verdi.

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Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu
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