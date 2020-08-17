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Vatandaş duyarsız, vakalar artışta

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan 'te, vatandaşların korona yokmuş gibi davranmaları vaka sayısını arttırıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 12:45 Son Güncelleme: 17.8.2020 12:48 ABONE OL
Vatandaş duyarsız, vakalar artışta
Son günlerde artan korona virüs vakalarıyla Kilis'te vatandaşlar ne maske takıyor ne de sosyal mesafe kuralına uyuyor. Kilis Valiliği tarafından taziye ve asker uğurlama törenleri yasaklanırken, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekiyor. Kentte, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Salgının başladığı günden itibaren vaka sayısının 2 bini bulduğu kentte, 11 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 300 kişi korona virüs tedavisi görüyor. Çok sayıda vatandaş evde karantinada bulunuyor.
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Vatandaş duyarsız, vakalar artışta
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