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Yavuz için yeni Navtex ilanı

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Yavuz için yeni Navtex ilanı
Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek. Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verildi. Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin navtex ilanını hazmedemeyerek "Bu ilan yasadışı" iddiasıyla karşı navtex yayınlama hadsizliğini gösterdi.
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Yavuz için yeni Navtex ilanı
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