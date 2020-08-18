Akdeniz'deki faaliyetler hız kesmeden devam ediyor! Araştırma gemileri Akdeniz'de...

Türk araştırma gemileri, Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan ve denizden eşlik ettiği çalışmalarına devam ediyor.

Son Dakika | Türk araştırma gemileri Akdeniz'de göreve devam ediyor | Video

Doğu Akdeniz'de hareketlilik devam ediyor. TCG Bora hcum botu Limanağzı'nda konuşlanmasına devam ediyor. Gün boyunca da kıyı karakol devriyesininde bulunuyor.

18 AĞUSTOS-15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak.Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak. Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül'de sona erecek.

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